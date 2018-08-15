Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkili bisiklet nedir, ikili bisikletin diğer adı nedir, hadi ipucu ikili bisiklet ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Doğa gezintilerinin vazgeçilmezi olan ikili bisikletin diğer adının hadi ipucu olarak verilmesinin ardından halk tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Peki İkili bisikletin diğer adı nedir? İşte detaylar...

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Bu akşamın ipucu “Havalar güzelleştikçe hep bir doğaya kaçış ya da bisiklet gezintileri ön plana çıkar Daha kalabalık ekiplerle her şey daha eğlenceli olabilir. Peki ikili bisikletleri hiç görmüş müydünüz? Deneyimleme fırsatınız oldu mu? Biz ikili bisiklet diyoruz ama başka adı var mıdır?” şeklinde sorulmuştu.

İkili bisiklet nedir?

Bu bisikletler aynı gövdeyi iki kişinin kullanması esasına dayanır. İki kişilik bir bisiklet istemek için pek çok neden var ve en etkileyici olanları, biraz saçma görünmeleri ancak dolayısıyla delice eğlenceli olmalarıdır. Senkronize şekilde binmeyi öğrenmek, iletişim becerilerinizi ve güveninizi geliştirmeye istekli olmayı gerektirir.

Bu bisikletlerde öndeki biniciye pilot, arkadaki biniciye stoker denir. Sürmesi ve dengede kalması dahi oldukça zordur. Ancak iki sürücü de iyi iletişim halinde olur, eşit aralıklarla pedal çevirirse aslında sürmesi son derece kolaylaştırılır.

İkili bisikletin adı nedir?

Bu tür bisikletler, tandem olarak adlandırılır. Tandem bisiklet şeklinde ifade edilse de aslında İngilizce’de “tandem” doğrudan ikili bisikletin karşılığı olarak adlandırılmıştır. Art arda, peş peşe gibi anlamları olan “tandem” kelimesi, zamanla bu bisikletlerin karşılığı olmuştur.