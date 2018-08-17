Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda kazaları en aza indirmek amacıyla "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bayram süresince trafik ekiplerince yapılan kontroller sırasında araçta bulunan çocuklara 100 bin kırmızı düdük, 100 bin görev kartı, 100 bin broşür, 5 bin tişört ve şapka dağıtılacak. Trafik polisi gibi görev yapacak olan çocuklar, trafik kurallarına uymayan bireyleri düdük çalarak uyaracak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden kampanyaya destek videosu paylaştı. Soylu, seyir halindeki makam aracından çektiği videoda, herkesin sevdiklerine kavuşabilmesi için bayram süresince 140 bin 481 trafik polisini görevlendirdiklerini bildirdi. Bu bayram trafik polisleri kadar güvendikleri başka arkadaşlarının da olduğunu kaydeden Soylu, "Onlar çocuklarımız. Aile bireylerinizin trafikte kurallara uyup uymadığını kontrol ediniz. Eğer emniyet kemeri takılmıyorsa, hız yapılıyorsa, araba sürerken cep telefonu kullanıyorsa, arabada sigara içiliyorsa bunların hepsini uyarma görevini çocuklarımıza devrettik. Çocuklarımız kırmızı bir düdükle aslında sürücüyü, anne, baba, ağabey, abla her birini uyaracaklar. Kırmızı düdük kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Çocuklar bu bayram hepiniz trafik polisisiniz, iyi bayramlar" ifadelerini kullandı.