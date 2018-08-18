Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik uzmanları, bilinmezi fazla bir coğrafyada böylesi bir operasyonu her ülkenin başaramayacağını belirterek, müşterek harekâtı “literatüre girecek türden bir operasyon” olarak nitelendirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, MİT ve TSK’nın ortak harekâtının “yüksek değerde hedef” olarak adlandırılan lider kadro, tesis veya teçhizata yönelik operasyonların düzenlenebileceğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Aslan, operasyonun askerî olarak da birçok anlam taşıdığını belirterek, “Türkiye’nin SİHA ve mühimmat teknolojisini milli imkânlarla geliştirmesinin faydası operasyonel bir sonuçla gösterilmiş oldu. Ayrıca daha önce İsrail ve ABD ile birlikte anılan önleyici vuruş stratejisini Türkiye’nin uygulamaya başladığı açıkça anlaşılıyor” dedi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da müşterek harekatı “literatüre girecek türden bir operasyon” olarak nitelendirerek, “Dünyadaki muadilleri açısından çok fiyakalı bir operasyon oldu. Bu harekâtın sadece sahadaki bir sözde liderin imha edilmesi değil, buradaki yapılan mücadelenin kamu diplomasisi anlamında da büyük bir etkisi var” diye konuştu.