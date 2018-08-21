Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden dün sabah saatlerinde 4-5 el ateş edildi. İlk incelemeler sonucunda 3 merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği belirlendi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerini ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.



SALDIRGAN CEZAEVİ FİRARİSİ

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "saldırıyı geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile yakalandıkları" bildirildi. "Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettikleri" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten, 'sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan' suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır. Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş'ın ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır. Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın ardından soruşturma başlatıldığına dikkat çekerek, “Son olayların üzerine gerçekleşen bir provokasyon mudur, yoksa adi bir vaka mıdır, buna tüm birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar” ifadelerini kullandı.



KALIN: AÇIK KOAS GİRİŞİMİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD elçiliğine yapılan saldırıyı kınadı. Kalın “Bu açıkça bir kaos oluşturma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ise saldırıyı kınayarak “Olayın en kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz” değerlendirmesinde bulundu.



ÇELİK: ARKASINDAKİLER AÇIĞA ÇIKACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırının arkasında kimlerin olduğunun ortaya çıkarılacağına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: Bu, açık bir provokasyondur. Bununla ilgili olarak yoğun çalışma yürütülüyor. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur.