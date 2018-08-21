Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Aktütün Tabur Komutanlığından askeri helikopterlerle Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Buradaki bayramlaşma töreninden sonra Mehmetçikle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Akar, hudut hattındaki başarılı faaliyetlerinden dolayı güvenlik güçlerini kutladı. Yapılan kahramanlıkların, gösterilen fedakarlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Bakan Akar, tüm milletin de çalışmaları takdirle karşıladığını aktardı.

Terörle mücadelede çok ciddi mesafelerin alındığını vurgulayan Akar, "İnşallah hiçbir şehidimizin, gazimizin tek bir damla kanı yerde kalmadan bu mücadeleyi aralıksız sürdüreceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadele bitmeyecek. Bu konuda hepimiz kararlıyız. Açık, net, basit şekilde 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bu mücadeleyi bugüne kadar sürdürdük bundan sonra da en son teröristi yok edinceye, etkisiz hale getirinceye kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ARADI

Bakan Akar, konuşmasının ardından cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Telefondan, terörle mücadele operasyonlarına katılan güvenlik güçlerine hitap eden Erdoğan, onların bayramlarını kutladı, nice bayramlara kavuşmaları temennisinde bulundu. Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Sizleri bu onurlu mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum. Biliyorum ki sizler bu yolda inanarak bir yolculuğa çıktınız ve bugüne kadar onurla, şahsiyetle bu dinin, ezanın, vatanın, bayrağın korunması için büyük mücadele sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Bundan dolayı sizleri ayrıca şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Nice bayramlarda beraber olma umuduyla sizleri tekrar kucaklıyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah."

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın katılımıyla yapılan bayramlaşma töreninin ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret etti, buradaki polislerin bayramlarını kutladı.