Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Devletin tüm kademeleri Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne göre yeniden dizayn ediliyor. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle uyumlu biçimde yerel yönetimlerde de önemli reformlar gerçekleştirilecek. AK Parti’nin 6’ncı Olağan Kongresinde okunarak kabul edilen 2018 Faaliyet Raporunda bu hazırlıklarla ilgili bir bölüm de yer aldı. Bu kapsamda belediye çalışmalarının daha verimli ve etkin bir hâle getirilmesi için ilk olarak belediyelerin icra gücü arttırılacak. Bu amaçla belediyelerin yetki ve görevleri yeniden düzenlenecek. Belediyelerin mali kaynaklarını güçlendirecek tedbirler alınacak.

Yapılacak olan değişikliklerin en önemlisi ise “Başkanlık” modelinde olduğu gibi üst düzey yöneticilerin belediye başkanı ile birlikte eş zamanlı çalışması olacak. Böylelikle belediyenin ve belediyeye bağlı kuruluşların belediye başkanları ile birlikte göreve gelmesi ve ayrılması sağlanacak. 2019 Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimleri de bu düzenlemeye geçiş açısından önemli bir eşik olacak. Yerel yönetimlerin yenilenmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile yerel yönetimler uyumlu hâle gelmiş olacak.