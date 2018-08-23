Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farklı semtlerdeki 560 kurban kesim tesisinde çalışmak üzere binlerce kasap, Anadolu'dan İstanbul'a göç etti. Aylık gelirlerini bayramda kazandıklarını paylaşan kasapların, günlüğü bin 700 lirayı buldu. Bayram sonrası mahalledeki dükkanlarına geri dönecekler.

BAYRAMDA KASAPLAR AYLIK GELİRİNİ 3 GÜNDE ELDE ETTİ

Haftalar öncesinden büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla mega şehrin yolunu tutan üreticiler, elindekilerin yüzde 90'ını satmanın mutluluğunu yaşarken şimdi sıra kasaplarda. Kurban piyasasının merkezi İstanbul'da yaklaşık 560 tesiste kasaplar, 1 aylık gelirini 3 günde çıkarıyor. Kurban kesiminde yetkili vakıf ve kurumların bünyesinde ter dökmek için binlerce meslek erbabı, İstanbul'un yolunu tuttu. Sabah erken başlayan mesai geç saatlere kadar adeta aralıksız ve soluksuz sürüyor.

ANADOLU'NUN FARKLI İLLERİNDEN İSTANBUL'A AKIN ETTİLER

Büyükbaş için 200 TL'den başlayan kesim fiyatları sayesinde Anadolu'nun dört bir yanından yaşanan kasap göçü, piyasayı hareketlendirdi. Aralarında, belediyelerin zorunlu kıldığı eğitimi personele vermek için gelenler de var. İslami şartlara uygun ve son teknoloji kesim uygulamaları işlerin hızlı ilerlemesini sağlıyor. Bu durumdan memnun vatandaşın artan talebiyle oluşan kasap açığı haliyle farklı illerden karşılanıyor.

BÜYÜKBAŞ KESİMİ 200 KÜÇÜKBAŞ İSE 45 LİRADAN BAŞLIYOR

Belediyelerden alınan bilgiye göre, kesim alanları ortalama 4 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla vakıf ve çeşitli kurumlarca kiralanıyor. Her bir alanda 15 kişilik kasap ve yardımcı personel görev yapıyor. Kasapların aldıkları ücretler, kurbanı kesenler günde bin 700 lira; eti parçalayanlar için ise 250 ila 500 lira arasında değişiyor.

BÜTÜN YIL BU 3 GÜNÜ BEKLİYORUZ

Kesim fiyatları ise büyükbaş 8 parçası 400, 4 parçası 200 lira. Küçükbaş ise, 45 ila 200 lira arasında değişiyor. Kasaplar, Kurban'ı aileleriyle bir arada geçirememek dışında bir dertleri olmadığını söyleyince iş başa düşüyor. "Bütün yıl, bu 3 günü bekliyoruz" dedikleri, bayramı onlarla konuştuk.

GÜNDE 3 BİN ADET KESİM

Sultangazi'deyiz. Belediye tarafından 60 bin metrekare alanda ve 337 çadırda günlük 3 bin hayvan kesilebiliyor. "Yorulsak da hem vatandaş hem de kendimiz için hayırlı bir iş yapıyoruz" diyen Kasap Mehmet, İslami şartlara uygunluk ve hijyen açısından bu tarz merkezlerin önemine dikkat çekiyor. Kasap Mehmet, belediyenin denetimleri sayesinde de neredeyse sıfır risk ile işlemlerin gerçekleştirildiğini, şartlara uygun olmayan hayvanların kesime kabul edilmediğini söylüyor.

Kaynak: Yenişafak