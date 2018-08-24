Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün operasyonel hatlarına yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynayan örgüt mensubu askerlerin, mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonların yanı sıra başkaları adına kayıtlı operasyonel hatlarla haberleştiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen savcılık, operasyonel hat kullanan örgüt elemanlarını tek tek ortaya çıkarıyor. Soruşturma yurt dışına uzandı. FETÖ’nün etkin olduğu ülkelerden Kazakistan’ın başşehri Astana’da ataşe olarak görev yapan firari Jandarma Albay Musa Deliçay’ın da mahrem imamlarla operasyonel hatla haberleştiği belirlendi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında “Dön” emrine uymayan ve KHK ile ihraç edilen Deliçay’ın 2011-2014 yılları arasında Yaşar B. adına kayıtlı hatla hücresel haberleşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Şüpheli Deliçay’ın söz konusu tarihler arasından kendi kullandığı GSM hattı ile operasyonel hattının Ankara, İstanbul, Şırnak il ve ilçelerinden baz sinyali verdiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı da belirlenen Deliçay’la ilgili yeni deliller, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Deliçay’ın FETÖ’yle bağlantısını ortaya koyan söz konusu deliller hazırlanacak olan kırmızı bülten dosyasına da eklenecek.