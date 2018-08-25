Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Savcılığın daha önce ifadelerine başvurduğu şüphelilerin beyanları üzerine tespit edilen ASELSAN’da Uydu Deniz Haberleşme Sistem Mühendisliği’nde kıdemli uzman mühendis olarak görev yapan Furkan T, yapılan operasyonla gözaltına alındı. İfadesinde örgüt bağlantısını kabul eden şüpheli Furkan T, FETÖ’nün TSK’daki kripto elemanlarını da aradığı sabit hatlardan, örgüt imamının kendisiyle iletişime geçerek toplantılara gelmesi konusunda baskı yaptığını kaydetti. Örgütün 2018 Mart ayında kendisiyle yeniden irtibat kurduğunu söyleyen Furkan T, şunları anlattı: “Hafta sonu evimde bulunduğum sırada kapı çaldı. Açtığımda tanımadığım bir erkek şahıs vardı. İsmini hatırlamıyorum. Ben ne amaçla geldiğini anladığımdan kendisiyle görüşmek istedim. Ancak şahsın ısrarları karşısında bina içerisinde konuşmaların duyulmasından tedirgin olmam üzerine şahsı eve davet ettim. ASELSAN’da yaşanan FETÖ mensubu kişilere yönelik operasyonlardan bahsederek bana ‘yurt dışına gidebilirsin’ diyerek tavsiyede bulundu. Bende kendisine öyle bir düşüncem olmadığını, bir suçumun olmadığını ifade ettim. Beni bir daha rahatsız etmemelerini ve aramamalarını söyleyerek evimden gitmesini istedim. O tarihten sonra arayan soran olmadı.”