Heyet, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmesi halinde F-35’lerin tesliminde engellerin kaldırılabileceğini ifade etti.
Son Dakika: ABD Heyeti'nden Türkiye'ye S-400 tehdidi
27.08.2018 - 15:01 | Son Güncelleme: 27.08.2018 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD kongre heyeti Ankara’ya geldi. Heyetin Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğü öğrenildi. Heyetin “ilişkilerin iyileştirilmesini istiyoruz” mesajı verdiği belirtildi.
Etiketler : abd,
577910 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/577910.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER