TSK:"Hatay kırsalında 29 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı altı terörist etkisiz hale getirilmiştir. "