TSK:"Hatay kırsalında 29 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı altı terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi
29.08.2018 - 21:01 | Son Güncelleme: 29.08.2018 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Hatay kırsalında 29 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı altı terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : tsk,hatay,
578287 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578287.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER