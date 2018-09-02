TSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 39’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 02 Eylül 2018 tarihinde 39’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir"
Münbiç'te 39. devriye faaliyeti icra edildi
02.09.2018 - 17:28 | Son Güncelleme: 02.09.2018 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, yaptığı açıklama ile Münbiç'te 39. devriye faaliyeti icra edildiğini belirtti.
Etiketler : münbiç,devriye,tsk,
578743 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578743.aspx
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