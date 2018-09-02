Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 39’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 02 Eylül 2018 tarihinde 39’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir"