Ebru Karatosun ANKARA
Başkan Cirit özetle şunları söyledi: Adalet istiyorsak, adalet için çalışmalıyız. Bir yabancı devlet vatandaşının İzmir’de tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin de öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye’nin egemenliğine saygı duyması gerekir. Çağdaş demokrasilerin ve devletler hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu gerçeğin kaba güç kullanılarak ters yüz edilmeye çalışılması, insan haklarının güçlenmesine değil, zayıflamasına neden olur. FETÖ terör örgütünün yargıda kendini iyice hissettirdiği son 10 yıllık süreç, hem toplumda hem de yargı mensupları ile yargı personelinde ciddi bir travmaya neden olmuştur. Bu anlamda travmayı sadece vatandaş değil, mesleğine bağlı yargı mensupları da yaşamıştır.
YENİ BİNA 2 YILDA BİTECEK
Cirit, yeni Yargıtay binasının temellerinin geçtiğimiz 6 Mart’ta atıldığını kaydederek “İki yıl içerisinde tamamlanması planlanan yeni binanın Yargıtay’ın fiziksel şartlarından kaynaklanan sorunları çözeceğine inanıyorum” dedi.
'Mutlak güç tarafsız mahkemelerdir'
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018-2019 adli yıl açılışı töreninde yaptığı konuşmada ev hapsinde tutulan Rahip Brunson’un yargılama sürecine ilişkin konuştu.
Ebru Karatosun ANKARA
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