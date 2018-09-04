Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Başkan Cirit özetle şunları söyledi: Adalet istiyorsak, adalet için çalışmalıyız. Bir yabancı devlet vatandaşının İzmir’de tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin de öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye’nin egemenliğine saygı duyması gerekir. Çağdaş demokrasilerin ve devletler hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu gerçeğin kaba güç kullanılarak ters yüz edilmeye çalışılması, insan haklarının güçlenmesine değil, zayıflamasına neden olur. FETÖ terör örgütünün yargıda kendini iyice hissettirdiği son 10 yıllık süreç, hem toplumda hem de yargı mensupları ile yargı personelinde ciddi bir travmaya neden olmuştur. Bu anlamda travmayı sadece vatandaş değil, mesleğine bağlı yargı mensupları da yaşamıştır.



YENİ BİNA 2 YILDA BİTECEK

Cirit, yeni Yargıtay binasının temellerinin geçtiğimiz 6 Mart’ta atıldığını kaydederek “İki yıl içerisinde tamamlanması planlanan yeni binanın Yargıtay’ın fiziksel şartlarından kaynaklanan sorunları çözeceğine inanıyorum” dedi.