Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Alfa’nın da destek verdiği aramada kamyonetin taban kısmına zulalanmış 40 paket halinde toplam 20 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak D.Ç. ve F.Ö. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.