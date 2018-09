Türkiye Gazetesi

ABD’de yaşayan Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Görüşmeleri için bugün New York’a gidecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı heyecanla beklediklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk temasları kapsamında Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenecek organizasyonda ABD’de yaşayan Türkler ve Amerikalı Müslümanlarla bir araya gelecek. Müslüman Amerikan Toplumu (MAS) New York Bölgesi Başkanı Hüseyin Ahmet, Erdoğan’ı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, “Erdoğan’ın bizim için anlamı büyük. Bütün dünyadaki Müslümanlara destek oluyor. Suriye, Irak, Mısır ve Yemen dahil dünyanın her yerinde adaletsizliklere karşı çıkıyor. Onu tekrar göreceğimiz için heyecanlıyız” diye konuştu.

MAS Gençlik Merkezi’nde yöneticilik yapan Adnan İsa da Erdoğan’ın ülkesi için yaptığı hizmetlerin İslam dünyasındaki diğer liderlere de örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Merkezde gönüllü olarak çalışan Muhammet Arif de “Şu an Erdoğan, sadece Müslümanların değil, tüm mazlumların sesi. Uluslararası arenada güç sahibi devletlere karşı doğruyu söylemekten çekinmiyor. O bütün dünyada mazlumları desteklerken, biz niye onun yanında olmayalım?” ifadelerini kullandı.

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu da ABD’de Müslümanların Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı büyük bir ilgi ve muhabbeti bulunduğunu kaydetti. Mutlu, “Müslüman toplum ABD’de çok dinamik, çok farklı ülke, renk ve etnik kesimlerden geliyor. Ama Türkiye ve lideri dediğin zaman hepsi bu ortak paydada toplanabiliyor ” diye konuştu.