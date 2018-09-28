Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'in ortak basın toplantısı sırasında slogan attığı için salondan çıkarılan kişinin kimliği ortaya çıktı. Sabah’ın haberine göre, salondan çıkarılan kişinin, yayınlarıyla tepki çeken Avrupa Postası Yayın Yönetmeni Adil Yiğit olduğu öğrenildi.

2017 yılındaki Almanya'daki G-20 zirvesine de alınmayan Adil Yiğit'in 35 yıldır Almanya'da Türkiye düşmanı faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi. Almanya'daki faaliyetlerinden dolayı sınırdışı edilmekle tehdit edilen Adil Yiğit'in, Türkiye vatandaşlığından çıkarıldığı ve mülteci pasaportu ile Almanya'da yaşadığı öğrenildi.

3 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Almanya'da 3 yıl hapis cezası alan Adil Yiğit'in resmi toplantılarda akredite olamayan gazeteciler arasında yer aldığı belirtiliyor.