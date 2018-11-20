Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırında bir kişiyi yakaladı. Yapılan araştırmada, şüphelinin terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.