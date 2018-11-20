Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırında bir kişiyi yakaladı. Yapılan araştırmada, şüphelinin terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
20.11.2018 - 13:36 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı.
Etiketler : şanlıurfa,terör,terörist,haberler,
589583 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589583.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER