Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile bir araya geldi.

Oktay, Sudan Ulusal Meclisi'nde gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, ev sahipliğinden dolayı Ömer'e teşekkür etti.

Sudan'da halkın temsilcileriyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Oktay, geniş bir heyetle Sudan'da bulunduklarını ve yapılacak işleri sıkı takip ettiklerini belirtti.

Ülkede tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyelin olduğunu, Türkiye'nin bu alanlardaki tecrübesini buraya aktarabileceğini vurgulayan Oktay, "Petrol rezervleri ve maden noktasında da çalışılan projeler var. Askeri anlamda, Sevakin Adası'nın turizme kazandırılması konusunda çalışmalar var. Bu çalışmaların hepsinin odaklandığı nokta ticaretin geliştirilmesi. 500 milyon doların altındaki ikili ticaret hacmimiz, cumhurbaşkanları ve halklar nezdinde sıcak ilişkilere sahip iki ülke için az. İki tarafın da hedeflere kilitlenmesi lazım. Bu projeler bizi bu hedefe yaklaştıracak." diye konuştu.



"Biz tecrübe dahil ne varsa Sudan ile paylaşmaya hazırız"

Oktay, Meclis'in yürütmeyi denetleyen mekanizma olarak bütün bu çalışmaları Sudan halkı adına yakından takip etmesinin kendilerini mutlu kılacağını söyledi.

Sudan halkını kardeş olarak gördüklerini aktaran Oktay, "Biz tecrübe dahil ne varsa Sudan ile paylaşmaya hazırız. İş yapma konusunda ciddiyiz. Muhataplarımızda da bu ciddiyet var ama sonuç almak için biraz daha hızlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ise Oktay ve heyetini Sudan'da ağırladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'ı ziyaretinde Türkiye ile sıkı ilişkiler kuracaklarına dair söz verdiklerini anlatan Ömer, "Sudan olarak bölgedeki bütün gelişmelerle yakından ilgiliyiz. Avrupa, Asya ve Afrika'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin rolünün farkındayız. Türkiye'nin Afrika'daki en önemli partnerinin Sudan olmasını umuyoruz. Güçlerinizi birleştirerek bunu yapabiliriz. Meclis olarak çalışmaları yakından takip edeceğiz." dedi.

Görüşmede, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve TİKA Başkanı Serdar Çam da hazır bulundu.