Öncelikle şahsınıza ve Roma Sportif Direktörü Monchi’ye teşekkürlerimi iletmek isterim. Kulübünüzde başarılara imza atan futbolcumuz Cengiz Ünder’in da sahada olacağı bu önemli karşılaşmayı yerinde izlemeyi arzu ediyordum. Ancak Türkiye’deki yoğun gündem ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili Partimizin çalışmaları nedeniyle nazik davetinize icabet edemeyeceğimi üzülerek bildiriyorum. Orada olmasam da hem Kulübünüzü ve futbolcumuz Cengiz Ünder’i gönülden destekleyeceğimi de bilmenizi isterim.
Bu önemli karşılaşma için şimdiden başarılar diliyorum.
Devlet Bahçeli'den Roma Kulübüne cevap
21.11.2018 - 13:30 | Son Güncelleme: 21.11.2018 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi G grubunda 27 Kasım günü Roma’da oynanacak Roma- Real Madrid beşinci tur karşılaşması için gönderdiğiniz nazik davetinizi aldım.
Öncelikle şahsınıza ve Roma Sportif Direktörü Monchi’ye teşekkürlerimi iletmek isterim. Kulübünüzde başarılara imza atan futbolcumuz Cengiz Ünder’in da sahada olacağı bu önemli karşılaşmayı yerinde izlemeyi arzu ediyordum. Ancak Türkiye’deki yoğun gündem ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili Partimizin çalışmaları nedeniyle nazik davetinize icabet edemeyeceğimi üzülerek bildiriyorum. Orada olmasam da hem Kulübünüzü ve futbolcumuz Cengiz Ünder’i gönülden destekleyeceğimi de bilmenizi isterim.
Etiketler : devlet bahçeli,roma,
589728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589728.aspx
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