Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öncelikle şahsınıza ve Roma Sportif Direktörü Monchi’ye teşekkürlerimi iletmek isterim. Kulübünüzde başarılara imza atan futbolcumuz Cengiz Ünder’in da sahada olacağı bu önemli karşılaşmayı yerinde izlemeyi arzu ediyordum. Ancak Türkiye’deki yoğun gündem ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili Partimizin çalışmaları nedeniyle nazik davetinize icabet edemeyeceğimi üzülerek bildiriyorum. Orada olmasam da hem Kulübünüzü ve futbolcumuz Cengiz Ünder’i gönülden destekleyeceğimi de bilmenizi isterim.

Bu önemli karşılaşma için şimdiden başarılar diliyorum.