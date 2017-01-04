Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli mekteplerde tahsil gördü, ardından babasından da ders aldı. Önce Diyarbakır’da kâtiplik yaptı, sonra Vilayet gazetesinde yazarlık vazifesi üstlendi. Memurlukta takdir kazanınca yolu İstanbul’a düştü. Fakat burada yazarlık yaparken “İstibdat var” diyerek Sultan Abdülhamid’e muhalefet etmeye başladı. Sonrasında Paris’e kaçtı. II. Meşrutiyet’ten sonra yurda dönen Süleyman Nazif, bir ara yeni Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkardı. Küçük yaşından itibaren Namık Kemal’in tesirinde kalan Nazif, sosyal muhtevalı şiirler kaleme aldı. İstanbul işgal edildikten sonra sert yazılar kaleme alınca İngilizler tarafından Malta’ya sürüldü.1922’lerde yurda dönen Süleyman Nazif, memleketin akıbeti üzerine Sultan Abdulhamid’den özür mahiyetinde “İşte geldik senden istimdada biz...” diye şiir yazdı. Ömrünün son yıllarında zatürreye yakalanan Süleyman Nazif, 4 Ocak 1927’de hayata gözlerini yumdu.