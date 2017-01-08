Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaray ve Metro projeleri kapsamında yürütülen arkeolojik kazılar sırasında Yenikapı'da bulunan ve "Dünyanın en büyük batık gemi koleksiyonu" kabul edilen 37 eserden "Yenikapı 12" adlı teknenin replikası yapıldı.

Rekonstrüksiyon çalışmalarına göre 9,20 metre uzunluğunda ve 2,50 metre genişliğinde olduğu hesaplanan teknenin benzeri yapımı mart ayında denizle buluşacak. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Işıl Kocabaş, Yenikapı'da 2004 yılında başlayan kazılarda binlerce eserin yanı sıra 37 adet ahşap tekne ve gemi kalıntısının bulunduğunu anımsattı.

Yenikapı'da keşfedilen tekne ve gemilerin yaklaşık 600 yıllık bir periyotta farklı zamanlarda battığını vurgulayan Kocabaş, MS 9. yüzyıla tarihlenen Yenikapı 12 teknesinin, taşıdığı amfora yükünün yanı sıra ahşap elemanlarının, bütünlüğü bozulmadan orijinal yerlerinde günümüze ulaşmış olması nedeniyle gövde biçimi, tasarımı ve döneminin gemi inşa yöntemi hakkında eşsiz bilgileri barındırdığını kaydetti.

Yenikapı 12'nin tek direkli, Latin yelkenli, kıyı denizciliği yapan küçük bir ticaret teknesi olduğunu belirten Kocabaş, teknenin düz dipli gövde yapısının sığ limanlara ve koylara girebilmesini sağladığını, baş kısmının daha geniş inşa edilmesinin güçlü dalgalarda kullanılma kabiliyetini arttırdığını ve gövde şeklinin kapasitesine göre tasarlandığını aktararak, replikanın 2018 yılında gerçekleştirilecek olan 15. Uluslararası Gemi ve Tekne Arkeolojisi Sempozyumu sırasında Marsilya'da sergilenmesi için davet aldıklarını ama öncelikle İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergileneceğini sözlerine ekledi.