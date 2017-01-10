Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Hayal Tiyatro tarafından sahneye konulan ve Ulukan Özpolat’ın yazıp yönettiği “Gidecek Yer Kalmadı” tiyatro oyununda, vodvil tarzı oyunlarda seyirciyi kahkahaya boğarken görmeye alıştığımız oyuncu ve aynı zamanda Yemek Zevki şeflerinden Kalust Şalcıoğlu’nu sinirli bir cinayet masası başkomiseri rolünde buluyoruz…

Oyun “The Sunrise Film Festival”de yarışacak

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere’ye gidip “The Sunrise Film Festival”de yarışacak 22 dakikalık bir kısa filmde oynayan Şalcıoğlu; bu yoğun temposunda, provalar sırasında birkaç defa Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret edip Cinayet Masası’ndaki polislerden bilgi aldığını da söylüyor ve ekliyor “Neşeliyi oynamak ve seyirciyi buna ikna etmek, cinayet işlemiş birisinin sorgusunu gerçekleştirdiğine seyirciyi ikna etmekten daha kolay!”… Oyunda oldukça gergin sorgu ve olay mahalli araştırma sahneleri bulunan Şalcıoğlu, “Gidecek Yer Kalmadı”ya ekip olarak çok emek verdiklerini ve bu yıl bir ödül almak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor… Bu müthiş oyunu her hafta İstanbul’un ve Türkiye’nin çeşitli sahneleri ile tiyatro festivallerinde izleyebilirsiniz…