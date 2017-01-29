Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 yaşındayken annesini kaybedince yatılı olarak, Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’ne verildi. İlk şiirlerini burada okurken yazdı. Sonra Yedi Meşale grubuna katılarak, Yaşar Nabi ve Cahit Sıtkı gibi isimlerle yakınlık kurdu. Saba, hayatı boyunca hem devletin çeşitli kurumlarında çalıştı hem de eserler kaleme aldı. Şiirlerinde ölümü, teslimiyeti ve fakirliği işledi. Ziya Osman Saba, kalp krizi neticesinde 29 Ocak 1957’de İstanbul’da vefat etti.