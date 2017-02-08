Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesinde okurken yazmaya başladı. Hem öğretmenlik yaptı hem de çeşitli gazetelerde yazmaya devam etti. Kaleme aldığı “Türk Edebiyatı Ansiklopedisi”, edebiyatımızda büyük bir boşluğu doldurdu. “Temellerin Duruşması”, isimli kitabıyla da, zor bir zamanda, yakın tarihimize ışık tuttu. Kabaklı, gazetemizde ve Tercüman gazetesinde de makaleler kaleme aldı. “Şeyhülmuharririn” diye anılan Ahmet Kabaklı, kalp rahatsızlığı sebebiyle 8 Şubat 2001 tarihinde hayata gözlerini yumdu...