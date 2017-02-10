Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asıl ismi Aleksandr Sergeyeviç olan Rus şair ve yazar Puşkin, 1799’da Moskova’da doğdu. Soylu bir aileye mensup olan Puşkin, 8 yaşında Fransızcayı öğrendi, 11 yaşında ise Fransızca şiirler yazmaya başladı. Eserleriyle genç yaşta tanınmaya başladı. Edebiyat tahsili gören Puşkin, Rus Dışişleri Bakanlığında çalıştı. Fakat politik görüşleri yüzünden sürgüne gönderildi. Çar I. Nikola’nın affettiği Puşkin, tekrar yazmaya başladı. Kullandığı sade üslupla Rus edebiyatını salonlardan dışarıya taşıdı. “Yevgeny Onyegin” ve “Yüzbaşının Kızı” gibi dev eserleriyle de modern Rus Edebiyatı’nın oluşmasına büyük katkıda bulundu. Puşkin, sevdiği bir kadın için düelloya girerek, 10 Şubat 1837’de hayatını kaybetti...