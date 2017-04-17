Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyun neyi anlatıyor:

Mavi, en yakın arkadaşları sevdiği oyuncakları olan bir çocuktur, en büyük dileği müzik kutusundaki balerin ve diğer oyuncaklarının canlanmasıdır… Mavi oyuncaklarıyla oynarken uykuya dalar ve bir rüya görmeye başlar; rüyasında oyuncakları canlanıyordur… Balerin, orkestra şefi, gitarist, akordeoncu, kemancı ve kontrabasçı’da aynı müzikleri çalıp dans etmekten çok sıkılmıştır, Mavi’nin kendi rüyasına dahil olmasıyla, hep birlikte yeni bir müzik yapma kararı alırlar. Müzik kutusuna sıkışıp kalan oyuncaklar, her çocuğun özel olduğunu ve her çocuğun bir yeteneği olduğunu anlatırlar Mavi’ye. Oyuncaklarının yardımı ile Mavi, kendi yeteneğinin ne olduğunu keşfetmeye koyulur. Bu yolculuktaki en önemli şey ise bu yolculuğu arkadaşları ile yapması ve kendini keşfetmesine arkadaşlarının yardım etmesidir. Mavi’nin yeteneğinin yazmak olduğunu keşfederler ve hep birlikte bir eser üretirler.