Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önde gelen tiyatro oyunları ve birçok dinletiye ev sahipliği yapan Akasya Kültür Sanat “Yeni Mekanlar Ödülü”ne layık görüldü.

Ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyiminin yanı sıra zengin sosyal yaşam seçenekleri sunan Akasya Alışveriş Merkezi'nin kültür ve sanat dünyasına katkısı anlamlı bir ödülle taçlandırıldı.

Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri İstanbul’da sahneye koyulan oyunları seyrederek; performans, tasarım ve yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği oyunlar, oyuncular ve tiyatroları seçti. 2016-2017 sezonun en iyileri bu yıl 17.si düzenlenen Direklerarası Seyircileri Ödülleri ile onurlandırıldı.

2016 yılı Haziran ayında açılan AKS, Haldun Dormen'den, Ferhan Şensoy'a, Ali Poyrazoğlu'ndan Sunay Akın'a birçok usta tiyatrocuyu izleyiciyle buluşturdu. Genç oyuncuların başarılı oyunlarına da ev sahipliği yapan AKS, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla gerçekleştirilen akustik konserlerle de müzik dünyasında fark oluşturdu.