Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi seramik, cam ve çinicilik programı öğretim görevlisi ve Kültür Bakanlığı sanatçısı Kifayet Emel Özkul'un "Tekamül" adlı çini sergisi sanatseverlerle buluştu. Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'de açılan sergi "Varoluş" temasıyla gerçekleştirildi. Emel Özkul, sergiye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalarının özgün olmasına gayret ettiğini söyledi. Çalışmalarını genelde siyah ve beyaz renklerinde hazırladığını belirten Özkul, eserlerinde mesaj vermek istediğini kaydetti. 30 esere ev sahipliği yapan sergi, 11 Mayıs'a kadar görülebilecek.