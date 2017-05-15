Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Ressam Seyyit Bozdoğan’ın 50 yıllık sanat macerasını yansıtan “Doğadan Beden Manzaralarına” başlıklı retrospektif sergisi İş Sanat Kibele Galerisi sanatseverle buluşuyor. Eserlerinde insan ve insanın zarar verdiği tabiat arasında denge kuran Bozdoğan, şehirli kişilerin endişelerini resme döküyor. Bozdoğan, çalışmalarında insan ve tabiatın bölünmez bir birlik oluşturduğunu vurgulayarak “Manzaraya insani bir ifade verme, çocukluğumdan beri beni oldukça etkilemişti. Bu sebeple bulut, kaya, toprak tabakaları gibi tabiat unsurları resimlerime zorlamadan soyutlaşarak giriyor. Resim yapmaya başlamadan önce, manzaraların yansıttığı çeşitli atmosferleri insan yüzlerinde ifade edebilir miyim diye düşünürdüm” diye konuşuyor. Seyyit Bozdoğan’ın sanatındaki yarım asırlık değişimi ortaya koyan sergi, 17 Haziran’a kadar İstanbul İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyarete açık olacak.