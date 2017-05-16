Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2009 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası TRT Belgesel Ödüllerine bu yıl, Dominik Cumhuriyeti’nden Rusya’ya, Mısır’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne, Kanada’dan Japonya’ya 78 ülkeden 677 başvuru yapıldı. Değerlendirmeler sonucu 36 film finale kamaya hak kazandı. 11-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliklerde TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası tarafından 4 meydanda 4 konser verildi. Finalist filmlerin yanı sıra Özel Seçki ve Panorama bölümleriyle de “Göç ve Ayrımcılık” üzerine özel konulu filmler 7 ayrı salonda ücretsiz olarak izleyici ile buluştu.

Ödül alan filmler 15 Mayıs Pazartesi saat 19.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen özel gala programında ilan edildi. Basın, sanat ve sinema dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı Gala programı TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın müzik dinletisi ile başladı. Ödül alan yönetmenler gecede büyük sevinç yaşadı.

ULUSLARARASI KATEGORİ EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: KOMÜNYON

Uluslararası kategoride finale kalan 12 film, dünyaca ünlü yönetmenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucu En iyi Film Ödülüne “Komünyon” layık görüldü. Ödül, Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş tarafından takdim edildi. Yönetmeni tebrik eden Kurtulmuş, "Bu belgeseller vasıtasıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda çok sayıda yönetmeni, çok sayıda filmcinin bu yarışmaya katılmasını sağladılar. Özellikle Türkiye’de çok sayıda üniversite öğrencisi arkadaşlarımız da burada, bu yarışmalara katılarak mesleklerinde başarılı olmanın ilk adımlarını attılar" dedi. Uluslararası kategoride Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü “Suriye’de Doğdular” isimli belgeselin, Üçüncülük Ödülü ise Van Gogh’un oldu.

ULUSAL PROFESYONEL FİLM KATEGORİSİ EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: YÜZLEŞME

Ulusal Profesyonel kategoride 10 finalist film arasından yapılan seçimde; En iyi Film Ödülünü “Yüzleşme” adlı belgesel aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödülü “Rüyada Uyanmak”, üçüncülük ödülü ise “Genç Pehlivanlar” adlı belgeselin oldu.

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ KATEGORİSİ EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: KIRMIZI

Ulusal Öğrenci Filmleri kategorisinde 14 film arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi İstanbul Üniversitesi Ödülü “Bulutların Ardında” belgesel filmine layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülünü “İsterdim” belgesel filmi, En İyi Film Ödülü’nü ise “Kırmızı” belgesel filmi aldı.

PROJE DESTEK ÖDÜLLERİ

Mevcut yarışma kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez başlatılan “Proje Destek” yarışması ile yerli belgeselcilere yeni bir destek alanı oluşturulması amaçlandı. Düzenlenen Proje Destek Yarışması ile fikir aşamasındaki iki belgesel film projesine 35’er bin lira ödül verilmesine karar verildi. Proje desteğine layık görülen filmler, “T’ariz: Dişe Diş Göze Göz” ve “Mezarlık Çalgıcıları” oldu.