Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun, II. Dünya Savaşı yıllarında, Naziler tarafından çalınan en ünlü portresi "Mavi Elbiseli Oturan Kadın" açık arttırmada 45 milyon dolara satıldı. II. Dünya Savaşı yıllarında Naziler tarafından çalınan portre, Picasso’nun sevgililerinden biri olan Dora Maar’ı tasvir ediyor. Picasso, sevgilisini tasvir ettiği bu portreyi, doğum gününde 25 Ekim 1939 tarihinde yaptı.

Picasso’nun en ünlü tablolarından "Mavi Elbiseli Oturan Kadın" II.Dünya Savaşı yıllarında, Naziler tarafından çalınmıştı. Fransız direnişçiler, 1944 yılında portreyi Paris’in Alman büyü elçiliğine teslim etmişti. Picasso’nun ünlü tablolarından "Cezayirli Kadınlar" ise 2015 yılında 179 milyon dolara rekor fiyattan satılmıştı.