Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - KÜLTÜR SANAT SERVİSİ / Dokuzuncu defa sinemaseverlerle buluşan TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, bu sene de Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen belgeselcilerini ve dokümanter filmlerini bir araya getirdi. Festival, önceki gün son buldu. Organizasyonuyla dünyanın prestijli festivalleri arasına girmeye aday olan TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, Türkiye’nin genç sinemacı potansiyelini ortaya çıkardı. Festivalde, ‘taze kanlar’ parladı. Biz de o isimlerden bazılarıyla konuştuk...

Yarışmada “Rüyada Uyanmak” filmiyle kendilerine şizofreni teşhisi konulmuş şahısların hikâyelerini anlatan genç yönetmen Münir Alper Doğan, ikinci olarak “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü”ne layık görüldü. Eserinde yabancılaşmaya temas ettiğini söyleyen Doğan “Önceki belgesellerimde taşradaki mecnun kişilerin hayatlarını ele almıştım. Psikolojik rahatsızlıklar, başka sosyal meseleleri anlatmak için iyi bir yol” diyor. Türkiye’de insanı merkezine alan belgesellerin çok popüler olmadığını söyleyen Doğan “Bizdeki belgesel algısı biraz demode... İnsan hikâyelerinden çok tabiat ve hayvanlar ön planda. Bunun değişmesi gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.



YOLA ŞAHİTLİK

Diğer genç yönetmen Burak Türten’in “Kamyon” isimli eseri de festivalin beğenilen belgeselleri arasındaydı. Kamyon şoförlerinin zorlu ve bir o kadar da enteresan hayatlarına şahitlik edilen belgeselin 1 yılda çekildiğini, kamyoncularla onlarca şehri dolaştığını söyleyen Türten “Sinemamızda kamyonculuk hep mizahi bir cihetten ele alındı, kamyon şoförleri alt kültür olarak kabul edildi. Bu kişiler sürekli yollarda yanımızdalar ama bilmediğimiz mücadeleleri var. Ben kamyoncuların gerçek hayatlarını ortaya koymak için yola çıktım. Filmimde, kamyoncuların yaşadıkları zorlukları anlatırken, onların aile hasretlerine de temas ettim” diyor. Türkiye’deki belgeselciliğin farklı bir yere doğru yol aldığını söyleyen Türten “Ülkemizde belgesel standartları net değil. Bu bir karmaşayı doğursa da, zenginlik meydana getiriyor” şeklinde konuşuyor.



En iyi ‘Yüzleşme’

9. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri önceki gece İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan mükâfat töreniyle son buldu. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Kurtulmuş’un da katıldığı gecede, “Komünyon” adlı belgesel “Uluslararası Kategori”de, “Yüzleşme” adlı belgesel “Ulusal Profesyonel Kategori”de, “Kırmızı” adlı belgesel ise “Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi”nde “En İyi Film Ödülü”nü aldı. Festivalde, toplam 325 bin lira değerinde mükâfat dağıtıldı.



Burak Türten