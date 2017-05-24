Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyaset, sosyoloji ve tarih bilimi üzerine mühim eserlere imza atan büyük İslam âlimi İbn Haldun “4. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu” ile yâd edildi. Başakşehir Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi’nin iş birliği ile İstanbul Kongre Merkezinde yapılan sempozyum, 20 ülkeden 60’tan fazla akademisyeni bir araya getirdi. Prof. Dr. Tahsin Görgün, sempozyumda yaptığı konuşmada, büyük âlimin görüşlerinden faydanalamadığımızı kaydederek “İbn Haldun hakkında çok sayıda akademik çalışma yapılmasına rağmen, onun düşüncesi bizim ne kararlarımızda ne de ideallerimizde açıkça yer alıyor” diye konuştu. Prof. Dr. Syed Farid Alatas, İbn Haldun’un devletin yükseliş ve çöküşü teorisinin uygulanışına yönelik ilginin giderek arttığına dikkat çekti.