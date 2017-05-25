Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Vakıflar Genel Müdürlüğünce çok önemli bir Selçuklu vakıf eseri olan Sivas Gökmedrese'de devam etmekte olan mevcut restorasyon çalışmasında ve 2006 yılında gerçekleştirilen ilk restorasyon çalışmasında da asitle temizleme ya da asitle yıkama yapılmamıştır. Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen tüm restorasyon çalışmaları, uluslararası restorasyon ilkeleri doğrultusunda, ilgili koruma kurullarınca onaylanan projelerin uygulamaları olup, bilim heyetleri ya da danışman akademisyenlerin eşliğinde yürütülmektedir."

Vakıflar Genel Müdürlüğünün tüm restorasyon çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 7 Şubat 2012 tarihli, 26 sayılı kararının uyguladığına işaret eden Ertem, bu çerçevede uygulamanın "Taşınmazın tamamlayıcı öğelerinden olan çini ve benzeri yapı bileşenlerindeki eksilmelerin öncelikle orijinali (aslı) ile tamamlanması, orijinaline ulaşılamadığı takdirde taşınmazın mimari ve sanatsal öneminin doğru bir şekilde algılanabilmesi için malzeme analizleri yapılarak bütünle uyumlu bir şekilde tamamlanması" kararına göre yapıldığını vurguladı.

Ertem, 2012'de alınan söz konusu karar öncesinde yapılan uygulamalarda ise eksik alanların boş bırakıldığına işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı.

"Örneğin İstanbul'daki Kılıçali Paşa Camisi'nin de 2012'den önce gerçekleştirilen restorasyonunda eksik alanlar boş bırakılmıştır. Ancak bugün Yüksek Kurulun kararı doğrultusunda tüm eski uygulamalar için de yeni projelendirmeler yapılacak ve Sivas Gökmedrese'de uygulanacak olan bütüne uygun tamamlama işlemi daha önce restore edilmiş eserlerimiz de dahil olmak üzere tüm eserlerimizde uygulanacaktır."