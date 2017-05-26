Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sahiplerine ulaşılamayan, bu yüzden “öksüz eser” olarak adlandırılan eserlerin, ilk defa kamu yararına kullanılmasının önü açılıyor. Bakanlıkça fikir ve sanat eserlerine yönelik hazırlanan kanun taslağında, sahipsiz eserlerin korunmasına yönelik yeni bir dönem başlatacak düzenlemeler yer alıyor. İlk defa hayata geçirilecek düzenlemeyle hak sahiplerine ulaşılamaması sebebiyle topluma kazandırılamayan eserlerin, koruma müddetinin bitiminden önce kamu kurumlarının kullanımına sunulmasına imkân tanınacak. Söz konusu eserleri kamuya arz etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak şartıyla kullanım yetkisine sahip olabilecek. Bakanlık, izinleri verirken şartlarını tespit için titiz bir araştırma prosedürünü yürütecek. Kamu yararı bulunmayan kullanımlar ise yasal düzenlemenin çerçevesi dışında kalacak. Bakanlığın ilgili kuruma kullanım yetkisi iznini vermesinden itibaren 10 yıl içerisinde hak sahibinin ortaya çıkması durumunda ise eserleri kullanan kamu kurumu tarafından kullanım karşılığı olan bedel hak sahiplerine ödenecek.