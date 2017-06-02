Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - İstanbul Pera Müzesi’nde açılan “Çiftdüşün: Çiftgörü” isimli sergi, hususi koleksiyonlardan seçilen eserler üzerinden metin ve imaj arasındaki münasebeti sorguluyor. Sergi küratörü Alistair Hicks, Orwell’ın “Çiftdüşün” kavramını kişinin zihni üzerinde nasıl hâkimiyet kurulduğunu gösterebilmek için bulduğunu hatırlattı. Hicks, sanatçıların yalnızca Çiftdüşünü değil, çok sayıda çizgiyi aynı anda kullanarak bir Çokludüşünün nasıl geliştirilebileceğini gösterdiklerini ifade etti. Sergi bu noktadan hareketle çoğulcu düşünmenin izini sanat eserleri üzerinden sürüyor. Tüm dünyadan 34 sanatçının eserlerini ihtiva eden sergide; Yuri Albert, Nikita Alexeev, Aslı Çavuşoğlu, Marilá Dardot, Mónica de Miranda, Thomas Ruff, Nedko Solakov, Erdem Taşdelen gibi isimler yer alıyor. “Çiftdüşün: Çiftgörü” sergisi 6 Ağustos’a kadar Pera Müzesinde ziyaret edilebilecek.