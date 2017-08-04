Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

S. King’in romanını okuyanlar, filmde hikâyenin yüzeysel kaldığından şikâyet edebilir. Bu tenkit haklı olmakla birlikte, birçok soyut metafor yer alan ve karmaşık hikâye örgüsüne sahip kitap, o hâliyle nasıl sinema eserine adapte edilebilirdi tahmin etmek zor. Fakat kimi zaman duygusallığın ön plana çıkıp, kimi zaman da temponun yükseldiği filmde, akış bazen bozulmuyor değil. Bizi bir noktadan diğerine taşıyan maceralar, eksiklik hissi meydana getirebiliyor. Oyunculuklara gelirsek: Roland’ı canlandıran Idris Elba, romandaki karaktere uymasa da fena bir performans sergilemiyor. 2000 doğumlu Nicholas Hamilton da neredeyse her şeyin merkezinde olan ‘Jake’in üstesinden geliyor. Ölçülü mizah ise eseri renklendiriyor. “Modern günümüz” ile fantastik dünyayı harmanlayan eser, eksikliklerine rağmen izlenmeye değer.