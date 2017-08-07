Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk tiyatrosunun usta isimleri Haldun Dormen ve Gülriz Sururi İstanbul’da mükâfatlandırıldı. 64 ülkeden gelen 1360 sanat elçisinin katılımı ile düzenlenen ‘18’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ sona ererken tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’ye ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’, Haldun Dormen’e ise ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ verildi. Dormen ve Sururi’ye mükâfatları, festivalin önceki gece yapılan kapanışında, Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festival Komitesi Başkanı Gürhan Ozanoğlu tarafından takdim edildi. Mükâfatını alan Haldun Dormen, izleyicileri selamlayarak “Sanat, tiyatro ve ulus adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.