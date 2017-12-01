Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Hayyam’la alakalı detaylı araştırmalar yapan Yalsızuçanlar “Matematikçi, astronom ve İslam irfan dünyasının seçkin isimlerinden olan Hayyam’ın özellikle rubailerinin meyhane ve şarap mecazlarıyla dolu olması, sadece genel okuru değil kültürel seçkinleri ve araştırmacıları da yanıltabiliyor” değerlendirmesinde bulundu. Ömer Hayyam’ın Batı dünyasında çok bilindiğini aktaran Yalsızuçanlar “Bir ilim ve irfan insanı olmasına rağmen yazdığı pek az rubaisiyle öne çıkarılmış, bu rubailerdeki meyhane sembolizmi ise doğru okunamamış, Melami meşrep bir kişiliktir Hayyam. Maalesef, onun cebir ve geometri alanında yaptığı yenilikler, astronomi çalışmaları yeterince bilinmiyor”diye konuştu. Sadık Yalsızuçanlar söylerine şunları ilave etti: “Hayyam, meyhane sembolizmini kullanırken abartılı bir tutum sergiledi. Çünkü melamet neşvesi güçlüydü.”