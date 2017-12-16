Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Ekim 1934’te Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelen ve 43 yıllık yaşamında Türk edebiyatına damga vuran çok sayıda eserler bırakan Oğuz Atay, İnebolu Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği etkinlikle anıldı. Düzenlenen etkinlikte ilk olarak saat 13.00’da İnebolu Belediye Başkanlığı önündeki Oğuz Atay büstüne çiçek bırakıldı. Ardından Belediye Sinema ve Konferans Salonu’nda panel düzenlendi. Panelde katılımcılar Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu ve Mirati Madak, Oğuz Atay ve hayatı üzerine konuştu. Panel sonunda Mustafa Kemal Paşa Caddesi Oğuz Atay Sokak’da bulunan Oğuz Atay’ın doğduğu eve ziyaret gerçekleşti.