12 Ekim 1934’te Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelen ve 43 yıllık yaşamında Türk edebiyatına damga vuran çok sayıda eserler bırakan Oğuz Atay, İnebolu Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği etkinlikle anıldı. Düzenlenen etkinlikte ilk olarak saat 13.00’da İnebolu Belediye Başkanlığı önündeki Oğuz Atay büstüne çiçek bırakıldı. Ardından Belediye Sinema ve Konferans Salonu’nda panel düzenlendi. Panelde katılımcılar Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu ve Mirati Madak, Oğuz Atay ve hayatı üzerine konuştu. Panel sonunda Mustafa Kemal Paşa Caddesi Oğuz Atay Sokak’da bulunan Oğuz Atay’ın doğduğu eve ziyaret gerçekleşti.
Oğuz Atay 40. ölüm yıldönümünde doğduğu ilçede anıldı
16.12.2017 - 20:23 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk edebiyatına “Tutunamayanlar”, “Tehlikeli Oyunlar” ve “Bir Bilim Adamının Romanı” gibi unutulmaz romanlarla damga vurmuş yazar Oğuz Atay ölümünün 40. ölüm yıl dönümünde doğum yeri İnebolu’da anıldı.
Etiketler : oğuz atay,tutunamayanlar,inebolu,
528089 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/528089.aspx
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