Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaköy’deki 4 numaralı Antrepo’da bulunan İstanbul Modern, mayıs ayında Beyoğlu’ndaki eski Union Française binasında hizmet verecek. İstanbul Modern, bütün faaliyetlerini geçici olarak, 1896 tarihinde Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen bu mekânda sürdürecek. Karaköy’deki bina ise 18 Mart’a kadar açık kalacak. Müzenin Karaköy’de yapılacak yeni binası da, dünyaca meşhur mimarlık bürosu Renzo Piano Building Workshop imzasını taşıyacak. Yeni müze binasının proje lansmanının 2018 yılı içinde yapılması ve inşaatın 36 ayda tamamlanması planlanıyor.