Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı Göksel, Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde “Beyaz Perdeden Sahneye Türk Filmlerinden Şarkılar” projesi ile 28 Şubat’ta İş Sanat sahnesine misafir olacak. 70’li yılların unutulmaz şarkılarına yeni bir soluk getiren sanatçı, bu defa eski Türk filmlerinin şarkılarını seslendirecek. Konserde Göksel’e Avrupa’nın ilk film müzikleri orkestrası olan Sinema Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Halit Ergenç’ten Erol Evgin’e, Zuhal Olcay’dan Monica Molina’ya birçok tanınmış isimle projeler gerçekleştiren topluluk, yerli ve yabancı film müziklerinden müzikallere uzanan geniş bir repertuvara sahip. Seyircilere nostaljik bir akşam vadeden konser, 28 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.30’da yapılacak.