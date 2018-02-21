Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanınmış fotoğraf sanatçısı Rıza Erdeğirmenci, ‘Dilemma’’ (İkilem) adlı fotoğraf sergisiyle insanlık tarihinin bitmeyen arayışlarına odaklanıyor. Gama Art Gallery’de açılan sergi, kültür kisvesi altında yapılmakta olan iletişim kirliliğine de dikkat çekiyor. Sanatçı Erdeğirmenci “Postmodern çağın insanları iki farklı ‘’kişilik’’ arasında yolunu bulmaya çalışıyor. Birisi dijital ortamda kendisinin oluşturduğu sanal kişilik, diğeri ise gerçek kişiliği... Şahıslar, ‘like’’lar peşinde koşuştururken, giderek yalnızlaştığını ve gerçek kişiliğine yabancılaştığını görmemeyi tercih ediyor. “Öz’’den görüntüye, “Gerçeklik’’ten temsile doğru kayan bir dünya onunkisi. Dilemma, bu varoluş hâllerine bakmayı tavsiye ediyor” diyor. Rıza Erdeğirmenci’nin şahsi sergisi, 19 Mart tarih aralığında her gün 13.00-19.00 saatleri arasında İstanbul’daki Gama Art Gallery’de görülebilecek.