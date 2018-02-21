Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Performans İstanbul Tiyatrosu tarafından Yllana Tiyatrosu iş birliği ile Türkiye’de sahnelenecek komedi oyununun sahne hazırlıkları hızla sürüyor. Yllana Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Joe O’Curneen çalışmalar için mart ayında İstanbul’a gelecek. O’Curneen’le yapılacak çalışmaların ardından oyunun provaları başlayacak. Performans İstanbul Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri’nin iki yıldır yürüttüğü görüşmeler neticesinde Yllana Tiyatrosunun Türkiye’de sahnelenmesine izin verdiği “Brokers” komedisi, ekim ayında İstanbul’da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.