Performans İstanbul Tiyatrosu tarafından Yllana Tiyatrosu iş birliği ile Türkiye’de sahnelenecek komedi oyununun sahne hazırlıkları hızla sürüyor. Yllana Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Joe O’Curneen çalışmalar için mart ayında İstanbul’a gelecek. O’Curneen’le yapılacak çalışmaların ardından oyunun provaları başlayacak. Performans İstanbul Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri’nin iki yıldır yürüttüğü görüşmeler neticesinde Yllana Tiyatrosunun Türkiye’de sahnelenmesine izin verdiği “Brokers” komedisi, ekim ayında İstanbul’da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.
Rekorlu komedi geliyor
21.02.2018 - 08:01 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 08:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tanınmış İspanyol sanat topluluğu Yllana Tiyatrosunun dünyanın birçok ülkesinde gişe rekorları kıran komedi oyunu ‘’Brokers” Türkiye’de sahnelenecek.
Etiketler : brokers,
545244 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/545244.aspx
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