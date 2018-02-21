Bu yılın ilk sergi açılışı ise Bolu’da gerçekleştirildi. 16 Şubat’ta açılışı yapılan, “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi”, 28 Şubat’a kadar Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde Bolu’daki sanatseverleri ağırlayacak. Albaraka Uluslararası Hat Yarışmaları neticesinde ortaya çıkan koleksiyon olan “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi”ndeki eserler arasında, klasik Türk sanatlarının en eski ve en özel dallarından biri olan tezhip çalışmaları da yer alıyor. Albaraka Hat Koleksiyonu, bu yıl Türkiye genelinde 10 farklı ilde daha sergilenecek.
Hat sanatı eserleri Türkiye’yi dolaşıyor
21.02.2018 - 08:02 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 08:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaklaşık 500 eserden meydana gelen ve 20 yılı aşkın bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkan “Albaraka Hat Koleksiyonu”, bu yıl Türkiye genelinde 11 farklı şehirde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Etiketler : Albaraka Hat Koleksiyonu,
545245 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/545245.aspx
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