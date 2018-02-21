Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın ilk sergi açılışı ise Bolu’da gerçekleştirildi. 16 Şubat’ta açılışı yapılan, “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi”, 28 Şubat’a kadar Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde Bolu’daki sanatseverleri ağırlayacak. Albaraka Uluslararası Hat Yarışmaları neticesinde ortaya çıkan koleksiyon olan “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi”ndeki eserler arasında, klasik Türk sanatlarının en eski ve en özel dallarından biri olan tezhip çalışmaları da yer alıyor. Albaraka Hat Koleksiyonu, bu yıl Türkiye genelinde 10 farklı ilde daha sergilenecek.