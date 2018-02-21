Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serginin açılışında konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Heciyev, 26 yıl önce, Hocalı’da masum insanların Ermeniler tarafından katliama, soykırıma uğradığını söyledi. Heciyev “Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde Hocalı Anıtları var. Bu bize gösteriyor ki, biz beraberiz. Bu sergi de gösteriyor ki sadece bu konuda değil, Türkiye devamlı Azerbaycan’ın yanındadır. Dünyanın 15 ülkesi ve parlamentosu Hocalı katliamını soykırım olarak tanımıştır. ABD’nin 20’den fazla eyaleti bunu soykırım olarak tanımıştır. Bu konuda Türk Dışişlerinin ve Türk diasporanın büyük katkısı vardır” dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ise “Azerbaycanlı kardeşlerimizin her birisine yapılan zulmü bize yapılmış gibi addediyoruz” ifadelerini kullandı.