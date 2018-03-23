Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının son yıllarda en çok dikkat çeken filmleri, Kuzey Amerika’da gösteriliyor. ABD’nin mühim sinema faaliyetlerinden olan 17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali (BTFMF), 21 Nisan’a kadar Amerikalı sanatseverleri bir araya getirecek. Dün Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Yol Kenarı’ filmi ile başlayan festival, Sıtkı Can Ulkay’ın yönettiği ‘Ayla’ filmi ile sona erecek. ABD’deki en eski Türk film festivallerinden birisi olan BTFMF, konserlerle 21 Nisan’a kadar devam edecek. BTFMF, kapsamlı programıyla çağdaş Türk sinemasının seçkin numunelerini ve yönetmenlerini bir defa daha Amerikalı seyirciyle buluşturacak.

GÜÇLÜ PROGRAM

Festival programı, Fikret Reyhan’ın ‘Sarı Sıcak’, Ercan Kesal’ın ‘Fındıktan Sonra’, Ferzan Özpetek’in ‘İstanbul Kırmızısı’, Reha Erdem’in ‘Koca Dünya’, Andaç Haznedaroğlu’nun ‘Misafir’, Sıtkı Can Ulkay’ın ‘Ayla’, Özgür Sevimli’nin ‘Murtaza’, Sercan Sezgin’in ‘Nublu’, Yılmaz Erdoğan’ın ‘Ekşi Elmalar’, Ahmet Boyacıoğlu’nun ‘Paranın Kokusu’, Fatih Akın’ın ‘Paramparça’, Selçuk Aydemir’in ‘Ailecek Şaşkınız’ ve Derviş Zaim’in ‘Rüya’ adlı filmlerinden meydana geliyor.