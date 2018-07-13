Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezî Amfi, Fransız film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. 16 Temmuz -10 Eylül tarihleri arasında her pazartesi saat 20.00’de, çeşitli ideolojilerden Fransız yapımı filmler gösterime gelecek. Fransız Kültür iş birliğiyle yapılacak gösterimler, ücretsiz olarak izlenime sunulacak. Faaliyet çerçevesinde 16 Temmuz’da kara komedi türündeki “9 Ay Hapis”, 23 Temmuz’da dram, biyografi ve müzikal türündeki “Barbara”, 30 Temmuz’da yine dram kategorisinde “Kuzey Garı”, 6 Ağustos’da animasyon ve fantastik türündeki “Kral ve Kuş”, 13 Ağustos’da dram ve romantik türündeki “Cesar ve Rosalie”, 3 Eylül’de animasyon türündeki “Ten Rengi: Buğday” ve 10 Eylül’de “Eldorado/Preljocaj” başlıklı belgesel gösterilecek.