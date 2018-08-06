Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Dünya Vakfında önceki günlerde yapılan “Bâbıâli Enderun Sohbetleri”nin 31’incisinde “Ömrünü Türkçeye Adamış Bir Münnever” başlığıyla Muallimoğlu’nun hayatı, eserleri ve fikirleri üzerinde duruldu. Mehmet Nuri Yardım’ın yönettiği toplantıda, Üstün İnanç ve Harun Yöndem'in de aralarında olduğu katılımcılar düşüncelerini dile getirdi. Üstün İnanç, yakın dostu olan Muallimoğlu’nu “Çok kültürlü, okuyan, araştıran ve birikimi olan bir münevverdi.” diye anlattı. Mehmet Nuri Yardım da açış konuşmasında, şunları söyledi: Nejat Muallimoğlu, Türkçeye âşık, Türkçeye sevdalı, kültürümüzü gençlere tanıtmak için çaba gösteren önemli bir aydındı. O iyi bir yazar, kıymetli bir hatipti. Ama aynı zamanda yorulmaz bir seyyahtı. Yurt dışına çıkıp 14 yıl boyunca gezdi. Âdeta günümüzün Evliya Çelebi’siydi. Gezip görmediği ülke neredeyse yok gibi.