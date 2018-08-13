Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arap ve Türk sanatçılar, eserlerini bu defa çok anlamlı bir resim sergisinde bir araya getirdi. Dünya Çapında Sanatçılar grubu ve Arap Derneği iş birliğiyle tertiplenen Uluslararası Resim Sergisi, The Green Park Hotel Bostancı’da sanatseverlerle buluştu. Sergide, 17 ülkeden 165 Arap ve 5 Türk sanatçının barış, kardeşlik ve sanat temasıyla hazırladıkları 133 resim ve 44 heykel yer aldı. Sergide eseri bulunan Suudi Arabistanlı ressam Leyla El Matar, sanatseverlerin beğenisine sunduğu resminde kadının romantik hâlini resmettiğini anlatarak “7 yıldır resimle ilgileniyorum. Eserimde gül ile birlikte kadının merhametini ve sevgisini işledim. Türkiye’de ilk defa bir sergiye katılıyorum ve burada büyük bir ilgi var. Çeşitli sanatçılar bir araya geldi. Kendimi ikinci ülkemdeymiş gibi hissediyorum” dedi.

Sergi çerçevesinde şiir seminerleri, sanatsal aktiviteler ve Arapça konserler de tertiplenecek.